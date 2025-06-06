Губернатор Тульской области рассказал о пострадавших после налета БПЛА

Губернатор Миляев: в Тульской области от атаки БПЛА пострадали три человека

В Тульской области в результате налета украинских беспилотников пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

«Минувшей ночью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, атаковавших Тульскую область. В результате вражеской атаки пострадали три человека. В настоящее время они доставлены в больницу», — написал Миляев.

Столичный мэр Сергей Собянин также сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку десяти беспилотников, летевших на Москву.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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