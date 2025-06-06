В Рязани сообщили о налете украинских беспилотников

Украинские беспилотники замечены в небе над Рязанью. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев.

«Об атаке беспилотников сообщают и жители Рязани», — передает канал.

До этого стало известно, что обломки украинского беспилотника упали на жилой дом в городе Энгельсе Саратовской области.

В аэропорту Саратова были введены ограничения на прием и выпуск самолетов. В городе были слышны звуки взрывов. Предварительно, работают средства ПВО.

Атаки беспилотных летательных аппаратов на российские регионы начались с 2022 года, что совпало с началом специальной военной операции на Украине. В августе 2023 года советник президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что количество ударов БПЛА по России «будет возрастать».

Ранее житель села в Брянской области получил осколочные ранения при атаке БПЛА ВСУ.