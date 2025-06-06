В Чернигове сообщают о ракетной атаке. Информацию цитируют украинские СМИ.

«Две ракеты на Чернигов!» — указано в сообщении.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что российские войска наносят удары по критической инфраструктуре Украины.

Сообщения о ракетных ударах также поступают из Киева, Киевской области, Одесской области, Днепропетровской области, Кировоградской области и нескольких других регионов Украины.

4 июня Минобороны России сообщило о нанесении ударов по скоплениям личного состава и техники ВСУ в Сумской области. В сообщении говорится о поражении подразделений двух механизированных бригад, танковой бригады, десантно-штурмовой бригады, егерской бригады, бригады береговой обороны, десантно-штурмового полка, двух штурмовых полков, а также подразделений центра сил специальных операций ГУР в районах населенных пунктов Искриковщина, Петрушевка, Садки, Юнаковка, Новая Сечь, Писаревка, Хотени, Павловка и Великий Прикол.

Ранее стали известны подробности удара России по штабу ВСУ «Сумы».