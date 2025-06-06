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Mash заявил о российских ударах по критической инфраструктуре Украины

Mash: ВС РФ наносят удары по критической инфраструктуре Украины
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Anna Voitenko/Reuters

Российские войска наносят удары по критической инфраструктуре Украины. Об этом заявил Telegram-канал Mash.

«Предварительно, повреждена киевская ТЭЦ-5. Это самая мощная в округе теплоэлектростанция», — пишет канал.

Mash также передает слова начальника Киевской городской военной администрации, который сообщил, что на левом берегу Киева в отдельных микрорайонах возможны аварийные отключения света.

Кроме того, украинские каналы пишут о взрывах в Чернигове, Сумах и Одессе.

4 июня Минобороны России сообщило о нанесении ударов по скоплениям личного состава и техники ВСУ в Сумской области. В сообщении говорится о поражении подразделений двух механизированных бригад, танковой бригады, десантно-штурмовой бригады, егерской бригады, бригады береговой обороны, десантно-штурмового полка, двух штурмовых полков, а также подразделений центра сил специальных операций ГУР в районах населенных пунктов Искриковщина, Петрушевка, Садки, Юнаковка, Новая Сечь, Писаревка, Хотени, Павловка и Великий Прикол.

Ранее стали известны подробности удара России по штабу ВСУ «Сумы».

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