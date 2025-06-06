Украина исчерпала военную помощь, одобренную предыдущим американским президентом Джо Байденом. Об этом заявил бывший президент республики Петр Порошенко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что до конца года Украина должна найти дополнительные $12 млрд на финансирование военных нужд. Партия Порошенко «Европейская солидарность» настаивает на диалоге с западными партнерами по этому вопросу.

Политик подчеркнул, что в резервном фонде Украины «денег осталось лишь на две недели», а официальный Киев растратил деньги на повышение своего рейтинга.

До этого шеф Пентагона Пит Хегсет распорядился перенаправить на нужды ВВС США предназначенные для Украины взрыватели для ракет.

Также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что глава американского оборонного ведомства не примет участие во встрече контактной группы по поставкам оружия Украине.

В мае министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Германия поставит его стране немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T и ракеты к ним на €2,2 млрд. Он подчеркнул, что был подписан контракт с компанией Diehl Defence на производство систем IRIS-T и боеприпасов к ним.

Ранее посол РФ оценил арсеналы Великобритании после поставок вооружений на Украину.