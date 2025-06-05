Великобритания уже поставила Украине практически все вооружения, что у нее были, арсеналы истощены. Об этом ТАСС заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

По его мнению, за прошедшие 3,5 года Великобритания смогла поставить украинской стороне практически все, что у нее было.

Он подчеркнул, что главная проблема Лондона сейчас заключается в том, что ему надо восполнить свои арсеналы.

До этого сообщалось, что правительство Великобритании планирует расширить свой ядерный арсенал и ведет переговоры о покупке истребителей F-35A у США, которые способны нести ядерные бомбы B61.

Также полковник британской армии Ричард Кэмп сообщил, что Великобритания должна помочь Украине с разработкой собственного ядерного оружия. По словам Кэмпа, посетившего форум Black Sea Security Forum в Одессе, инициатива должна состояться в рамках договора о стратегическом партнерстве.

26 мая издание Politico со ссылкой на источники писало, что после заключения оборонного соглашения в ходе саммита Британия — Евросоюз в мае стороны обсуждают новое оборонное соглашение.

Ранее в Британии предложили создать украинский полк в своей армии.