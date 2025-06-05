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СМИ утверждают, что Пентагон переправил часть вооружений для Украины на Ближний Восток

WSJ: США перенаправили на свои нужды обещанные Киеву компоненты для ракет
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U.S. Marines/Global Look Press

Шеф Пентагона Пит Хегсет распорядился перенаправить на нужды ВВС США предназначенные для Украины взрыватели для ракет. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что на прошлой неделе шеф Пентагона уведомил конгресс США о данном решении. Хегсет распорядился перенаправить взрыватели ракет, которые украинская сторона применяет для перехвата беспилотных летательных аппаратов, американским военным на Ближнем Востоке.

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что глава американского оборонного ведомства не примет участие во встрече контактной группы по поставкам оружия Украине.

В мае министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Германия поставит его стране немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T и ракеты к ним на €2,2 млрд. Он подчеркнул, что был подписан контракт с компанией Diehl Defence на производство систем IRIS-T и боеприпасов к ним.

Ранее в Германии призвали НАТО готовиться к «нападению» России к 2029 году.

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