На Украине заявили о многокилометровом продвижении российских войск в Сумской области

Подразделения Вооруженных сил России в результате успешных боевых действий создали линию фронта протяженностью в 15 км на территории Сумской области Украины и продвинулись вглубь региона по меньшей мере на 7 км. Об этом рассказал представитель 15-го мобильного пограничного отряда Иван Шевцов, фрагмент его интервью опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«Если говорить про ту территорию, которую уже смог (...) [занять] враг (ВС РФ. — прим. ред.), это по фронту около 15 км и около 6–7 км в глубину», — сообщили украинский пограничник.

Шевцов добавил, что российские военные также наступают в районе населенного пункта Юнаковка. По словам украинца, если силы РФ возьмут под контроль это село, то под угрозой потери окажутся непосредственно Сумы.

В конце апреля первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что буферная зона на Украине для обеспечения безопасности территории России должна находиться за Конотопом Сумской области. Предложенная депутатом линия, кроме всего прочего, включает в себя также и областной центр — Сумы.

Ранее были названы три варианта создания линии безопасности вдоль границы России.