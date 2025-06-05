На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мирошник обвинил Запад в подготовке вторжения ВСУ в Курскую область

Мирошник: вторжение в Курскую область не могло случиться без участия Запада
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область не могло быть подготовлено и выполнено без участия Запада. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Масштабный террористический акт, такой как вторжение десятков тысяч боевиков на территорию России (в Курскую область — «Газета.Ru»), не мог быть подготовлен и выполнен без поддержки западных государств», — заявил он.

Мирошник добавил, что вторгшиеся в Курскую область подразделения ВСУ были обеспечены большим количеством новой иностранной техники. Более того, те украинские военнослужащие, которые сдались в плен, заявляли, что проходили специальную подготовку в Великобритании и других европейских государствах.

Утром 6 августа 2024 года ВСУ начали продвижение вглубь Курской области. По данным Минобороны, украинские военнослужащие атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в российском оборонном ведомстве рассказали, что бои шли на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.

26 апреля 2025 года президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с полным освобождением Курской области от украинских оккупантов и поблагодарил их за службу. Глава государства сообщил, что полный разгром противника в российском приграничье создает условия для продвижения войск ВС РФ на других важных участках фронта.

Ранее Путин заявил, что ВСУ понесли огромные и бессмысленные потери в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами