Мирошник: вторжение в Курскую область не могло случиться без участия Запада

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область не могло быть подготовлено и выполнено без участия Запада. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Масштабный террористический акт, такой как вторжение десятков тысяч боевиков на территорию России (в Курскую область — «Газета.Ru»), не мог быть подготовлен и выполнен без поддержки западных государств», — заявил он.

Мирошник добавил, что вторгшиеся в Курскую область подразделения ВСУ были обеспечены большим количеством новой иностранной техники. Более того, те украинские военнослужащие, которые сдались в плен, заявляли, что проходили специальную подготовку в Великобритании и других европейских государствах.

Утром 6 августа 2024 года ВСУ начали продвижение вглубь Курской области. По данным Минобороны, украинские военнослужащие атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в российском оборонном ведомстве рассказали, что бои шли на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.

26 апреля 2025 года президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с полным освобождением Курской области от украинских оккупантов и поблагодарил их за службу. Глава государства сообщил, что полный разгром противника в российском приграничье создает условия для продвижения войск ВС РФ на других важных участках фронта.

Ранее Путин заявил, что ВСУ понесли огромные и бессмысленные потери в Курской области.