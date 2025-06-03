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НАТО хочет пятикратно усилить средства ПВО из-за России

Bloomberg: НАТО просит Европу пятикратно усилить средства ПВО
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Alexandros Michailidis/Shutterstock/FOTODOM

НАТО просит европейские страны-члены альянса пятикратно усилить средства противовоздушной обороны (ПВО) из-за якобы угрозы со стороны России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Вопрос об увеличении численности войск будет обсуждаться на встрече министров обороны стран-членов Североатлантического альянса в Брюсселе в четверг», — говорится в материале.

По данным агентства, НАТО увеличением средств ПВО планирует «заполнить ключевой пробел». При этом сроки реализации решения не уточняются.

В январе газета The Sunday Times сообщила, что военные объекты на территории Великобритании могут стать легкой целью для потенциальных противников, потому что Лондон не выделял необходимые средства для противоракетной обороны. В публикации отмечалось, что уязвимости были выявлены в рамках проверки, проведенной экспертами НАТО.

В марте участники саммита по обороне в Брюсселе приняли решение, что в процессе развития военно-промышленного комплекса Европейского союза особое внимание будет уделяться совершенствованию систем ПВО и беспилотных летательных аппаратов. Среди других направлений приоритетного развития указаны киберпространство, искусственный интеллект и радиоэлектронная борьба.

Ранее стало известно, что Бельгия закупит средства ПВО для защиты объектов Евросоюза и НАТО.

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