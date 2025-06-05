Североатлантический альянс одобрил крупнейшее наращивание вооружений со времен Холодной войны. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«НАТО одобрило крупнейшее наращивание вооружений со времен Холодной войны. Оно предусматривает масштабное расширение сдерживающих и оборонных возможностей в ближайшие годы», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что такой шаг альянс предпринял якобы из-за «угрозы» со стороны России.

3 июня агентство Bloomberg писало, что НАТО просит европейские страны-члены альянса пятикратно усилить средства противовоздушной обороны (ПВО) из-за якобы угрозы со стороны России.

В марте участники саммита по обороне в Брюсселе приняли решение, что в процессе развития военно-промышленного комплекса Европейского союза особое внимание будет уделяться совершенствованию систем ПВО и беспилотных летательных аппаратов. Среди других направлений приоритетного развития указаны киберпространство, искусственный интеллект и радиоэлектронная борьба.

Ранее стало известно, что Бельгия закупит средства ПВО для защиты объектов Евросоюза и НАТО.