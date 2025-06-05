На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали мотивацию Украины при попытках прорыва на территорию РФ

Депутат Колесник: ВСУ пытаются показать состоятельность прорывами через границу
close
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский предпринимает попытки прорыва через госграницу России для того, чтобы показать Западу состоятельность украинских войск. Об этом сообщает «Лента.ру».

Колесник отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались захватить Белгород и Курск, но все прорвавшиеся войска были уничтожены.

«Сейчас пытаются Брянск, потом Харьков — это уже туда, ближе к северу», — сказал депутат.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский пытается прорваться через границу России, чтобы получить от Запада ракеты Taurus, вопрос с поставками которых оказался в подвешенном состоянии.

5 июня Telegram-канал Mash сообщал, что украинские военные попытались осуществить попытку прорыва в Курскую область недалеко от села Гуево. По данным журналистов, военные Вооруженных сил Украины пытались зайти на территорию России без техники, поскольку не смогли использовать ее из-за сложного рельефа.

30 мая военный эксперт Александр Матюшин выразил мнение, что украинские войска могут попытаться организовать прорыв в Курскую область, как в августе прошлого года.

Ранее в МИД РФ обвинили Украину в создании «неприемлемой атмосферы» для переговоров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами