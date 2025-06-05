Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский предпринимает попытки прорыва через госграницу России для того, чтобы показать Западу состоятельность украинских войск. Об этом сообщает «Лента.ру».

Колесник отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались захватить Белгород и Курск, но все прорвавшиеся войска были уничтожены.

«Сейчас пытаются Брянск, потом Харьков — это уже туда, ближе к северу», — сказал депутат.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский пытается прорваться через границу России, чтобы получить от Запада ракеты Taurus, вопрос с поставками которых оказался в подвешенном состоянии.

5 июня Telegram-канал Mash сообщал, что украинские военные попытались осуществить попытку прорыва в Курскую область недалеко от села Гуево. По данным журналистов, военные Вооруженных сил Украины пытались зайти на территорию России без техники, поскольку не смогли использовать ее из-за сложного рельефа.

30 мая военный эксперт Александр Матюшин выразил мнение, что украинские войска могут попытаться организовать прорыв в Курскую область, как в августе прошлого года.

Ранее в МИД РФ обвинили Украину в создании «неприемлемой атмосферы» для переговоров.