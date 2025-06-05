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Стало известно о попытке ВСУ прорваться в Курскую область

Mash: 60 украинских военных пытались прорваться в Курскую область у села Гуево
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военные попытались осуществить попытку прорыва в Курскую область недалеко от села Гуево. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались зайти на территорию России без техники, поскольку не смогли использовать ее из-за сложного рельефа — возвышенности у Горнальского монастыря и реки Псел. Как пишет Mash, сопротивление ВСУ оказали бойцы 810-й бригады морской пехоты.

Журналисты уточнили, что у границы завязалась перестрелка, после которой украинские штурмовики рассеялись, и в настоящее время они находятся под прикрытием операторов беспилотников. По неофициальным данным, украинские войска у курского приграничья потеряли до 400 человек за последнюю неделю боев.

Незадолго до этого Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север», сообщил, что российские войска отразили пять атак ВСУ, которые пытались прорвать границу в направлении поселка Теткино в Курской области.

30 мая военный эксперт Александр Матюшин выразил мнение, что украинские войска могут попытаться организовать прорыв в российский регион, как в августе прошлого года.

Ранее российские войска сорвали попытку прорыва госграницы в Белгородской области.

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Атаки на Курскую область
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