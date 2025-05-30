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Эксперт допустил, что ВСУ попытаются организовать прорыв в Курскую область

Военэксперт Матюшин: ВСУ могут попытаться прорваться в Курскую область
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Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться организовать прорыв в Курскую область, аналогичный событиям августа 2024 года. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт Александр Матюшин.

По его мнению, противник, как и в прошлом году, может подтянуть к линии фронта большое количество станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), после чего подключить артиллерию и технику разминирования. Следом за ними в регион попробует прорваться ударная группировка ВСУ, предположил специалист.

«При этом впереди будут идти те, кого не жалко, то есть подразделения территориальной обороны. <...> Но пока этого не началось, я думаю, наша разведка и Главное разведывательное управление работают достойно. И в любом случае, даже если противник предпримет такую попытку, наше командование успеет стянуть силы и дать противнику достойный отпор», — сказал Матюшин.

Накануне сообщалось, что российские военнослужащие отразили новую попытку ВСУ прорваться в Курскую область.

По данным Telegram-канала «Иди и смотри», группировки украинских штурмовиков были отброшены прицельным огнем артиллерии. В публикации отмечается, что авиационные силы и беспилотники Вооруженных сил РФ продолжили наносить массированные удары по местам дислокации ВСУ в Сумской области.

Ранее на Украине признали успешное наступление сил РФ в Сумской области.

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