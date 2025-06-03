На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Военный блогер рассказал о продвижении российских войск в Сумской области

Подоляка рассказал о взятии Андреевки и Новониколаевки в Сумской области
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска успешно продвигаются в Сумской области на севере Украины (граничит с Курской областью), занимая по несколько населенных пунктов ежедневно. Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

Вооруженные силы России заняли Андреевку и Новониколаевку 2 июня. По его словам, есть предпосылки, что и 3 июня будет не менее успешным.

Военкор добавил, что российские бойцы продвигаются к поселку Хотень, который расположен в 12 км от города Сумы. Подоляка убежден, что ВС РФ попытаются превратить эту точку в место накопления резервов, что позволит создать плацдарм для подготовки штурма Сум и взятия города.

В конце апреля первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что буферная зона на Украине для обеспечения безопасности территории России должна находиться за Конотопом Сумской области. Предложенная депутатом линия, кроме всего прочего, включает в себя также и областной центр — Сумы.

Ранее российский боец рассказал о тактике продвижения в Сумской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами