Военный блогер рассказал о продвижении российских войск в Сумской области

Российские войска успешно продвигаются в Сумской области на севере Украины (граничит с Курской областью), занимая по несколько населенных пунктов ежедневно. Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

Вооруженные силы России заняли Андреевку и Новониколаевку 2 июня. По его словам, есть предпосылки, что и 3 июня будет не менее успешным.

Военкор добавил, что российские бойцы продвигаются к поселку Хотень, который расположен в 12 км от города Сумы. Подоляка убежден, что ВС РФ попытаются превратить эту точку в место накопления резервов, что позволит создать плацдарм для подготовки штурма Сум и взятия города.

В конце апреля первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что буферная зона на Украине для обеспечения безопасности территории России должна находиться за Конотопом Сумской области. Предложенная депутатом линия, кроме всего прочего, включает в себя также и областной центр — Сумы.

Ранее российский боец рассказал о тактике продвижения в Сумской области.