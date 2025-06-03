Российские войска заняли Водолаги в Сумской области на севере Украины (граничит с Курской областью), охватив село сразу с трех сторон. Об этом сообщил российский военнослужащий с позывным «Мажор», передает ТАСС.

По его словам, наступление сразу отмечалось успехом, поскольку подразделения зашли в населенный пункт сразу с трех направлений, используя тактику обхода и охвата, находясь рядом с другими соседними подразделениями.

Военный отметил, что село Водолаги было охвачено с севера, востока и юго-востока. В результате маневра многим украинским военнослужащим пришлось сдаться в плен.

В конце апреля первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что буферная зона на Украине для обеспечения безопасности территории России должна находиться за Конотопом Сумской области. Предложенная депутатом линия, кроме всего прочего, включает в себя также и областной центр — Сумы.

Ранее российские силы уничтожили укрепленные позиции и опорные пункты ВСУ в Сумской области.