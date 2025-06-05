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Стало известно о ночных попытках прорыва ВСУ в Курскую область

«Северный ветер»: ВС РФ отразили пять атак ВСУ в сторону Теткино Курской области
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Violeta Santos Moura/Reuters

Российские войска отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались прорвать границу в направлении поселка Теткино в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Отмечается, что украинские войска активизировались вечером 4 июня. В атаках Вооруженные силы Украины задействовали мобильную технику и членов батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России).

«Все пять попыток прорыва врага отражены, живая сила оккупантов уничтожена в районе госграницы, единицам удалось сбежать в район Искрисковщины и Рыжевки», — говорится в публикации.

30 мая военный эксперт Александр Матюшин выразил мнение, что украинские войска могут попытаться организовать прорыв в Курскую область, аналогичный событиям августа прошлого года.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие отразили попытку ВСУ прорваться в Курскую область. По данным Telegram-канала «Иди и смотри», группировки украинских штурмовиков были отброшены прицельным огнем артиллерии.

Ранее на Украине признали успешное наступление сил РФ в Сумской области.

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Атаки на Курскую область
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