«Ростех» разработал защищенную бесспутниковую систему навигации

Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию «Ростех», разработал защищенное оборудование для бесспутниковых систем навигации. Об этом сообщает ТАСС.

«Изделие представляет собой усовершенствованную модификацию малогабаритного доплеровского измерителя скорости и угла сноса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что точность показаний увеличена за счет методов цифровой обработки, потребление электроэнергии сокращено в четыре раза.

Аппаратура может применяться на самолетах и вертолетах в регионах со слабой или прерывающейся спутниковой связью.

1 июня «Ростех» сообщил, что российская армия в этом году получит новые военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А. Там отметили, что речь идет о современной модификации знаменитого Ил-76. Первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков пояснил, что обновленный самолет получил новый двигатель, улучшенное крыло, современную электронику, а также увеличенную дальность полета и грузоподъемность.

Ранее стало известно, что в Белоруссии ожидают новые поставки российских ЗРК «ТОР-М2».