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«Ростех» анонсировал поступление партии новых самолетов Вооруженным силам

«Ростех»: партия новых Ил-76МД-90А поступит в ВС России в 2025 году
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Валерий Мельников/РИА Новости

Российская армия в этом году получит новые военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А. Об этом сообщили в Telegram-канале госкорпорации «Ростех».

Там отметили, что речь идет о современной модификации знаменитого Ил-76. Первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков пояснил, что обновленный самолет получил новый двигатель, улучшенное крыло, современную электронику, а также увеличенную дальность полета и грузоподъемность.

«Фактически это новый, отвечающий всем современным требованиям самолет. В этом году в войска поступят новые машины в рамках ГОЗ», — пояснил Артяков.

Он также подчеркнул, что разработкой машины занимается ПАО «Ил», где продолжают традиции конструкторской школы Сергея Ильюшина. По словам Артякова, сейчас авиастроители параллельно работают и над другими проектами — в том числе над тяжелыми и легкими военно-транспортными самолетами.

До этого газета «Известия» писала, что малые ракетные и патрульные корабли ВМФ России начали получать зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2КМ». Сейчас комплекс установлен на малом ракетном корабле «Советск» проекта 22800 «Каракурт» и патрульном корабле «Василий Быков» проекта 22160. В будущем планируется оснастить этим ЗРК и другие боевые единицы различных типов, сообщили источники «Известий» в ВМФ РФ.

Ранее стало известно, что в Белоруссии ожидают новые поставки российских ЗРК «ТОР-М2».

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