В Белоруссии ожидают новые поставки российских ЗРК «ТОР-М2»

МО Белоруссии сообщило об ожидаемых поставках комплексов ПВО «ТОР-М2» из РФ

Министерство обороны Белоруссии сообщило о том, что в 2025 году ожидаются новые поставки комплексов противовоздушной и противоракетной обороны «ТОР-М2» из РФ. С таким заявлением начальник вооружения ВС Белоруссии Андрей Федин выступил в интервью для РИА Новости на полях выставки вооружения и военной техники MILEX-2025 в Минске.

«Поступление самолетов Су-30СМ-2 ожидается. И вертолетов Ми-35М, и продолжение поставок зенитных ракетных комплексов «Тор-М2», — заявил он.

По словам белорусского военного, договоры о поставках этого оружия уже заключены.

21 ноября стало известно, что в Белоруссию поступила новая партия зенитных ракетных комплексов «Тор-М2». Минобороны Белоруссии сообщило,что полученная Белоруссией батарея российских ЗРК «Тор-М2» защитит небо Минска.

Ранее малые ракетные корабли России начали оснащать ЗРК «Тор-М2КМ».