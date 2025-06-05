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Власти Херсонской области рассказали об ответе на обстрелы ВСУ

Сальдо: ВС РФ ударили по военным целям после обстрелов ВСУ гражданских объектов
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что российские военные в Херсонской области ответили на обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры ударами по военным целям. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, атаками по гражданской инфраструктуре ВСУ показали «свое ... террористическое существо».

«Вторую ночь подряд идут массированные обстрелы объектов инфраструктуры. В первую очередь энергообеспечивающих. <…> Противник, который делает такие злобные вещи, конечно же, сегодня ночью тоже получил ответку. И таких ответов будет больше», — отметил Сальдо.

Он добавил, что специалисты продолжают восстанавливать энергоснабжение в регионе, нарушенное из-за обстрелов.

До этого Сальдо сообщал, что в Херсонской области в результате обстрела была обесточена подстанция 150 кВ «Новотроицкое».

По его словам, с 23:10 4 июня около 120 тыс. человек остались без света и воды. Они проживают в 192 населенных пунктах семи муниципальных округов.

Ранее эксперт объяснил удары по энергосистеме Запорожской и Херсонской областей.

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