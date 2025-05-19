На курортах России объявили ракетную тревогу

В Сочи, Сириусе, Новороссийске и Темрюке объявили ракетную опасность. Об этом сообщило МЧС.

Местных жителей и гостей попросили укрыться в безопасных местах.

В марте в городе Туапсе Краснодарского края беспилотные летательные аппараты атаковали нефтебазу. В городе работали сирены.

Незадолго до этого сообщалось, что аэропорт Сочи временно не принимал и не отправлял авиарейсы. Ограничения были связаны с обеспечением безопасности полетов гражданских самолетов, добавили в Росавиации.

В последний раз оперштаб сообщал о ракетной опасности в Курской области. В регионе за ночь семь раз за сутки включали оповещающую о ракетной опасности сирену. Согласно предоставленным данным, самый продолжительный период ракетной опасности длился 2,5 часа.

Атаки на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России разработали новый способ борьбы с украинскими дронами.