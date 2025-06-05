Устроивших бунт в ТЦК в Киеве военнообязанных направили на фронт

Территориальный центр комплектования Киева подтвердил сообщения о бунте военнообязанных в отделении ТЦК в микрорайоне ДВРЗ. Соответствующая публикация появилась на странице городского управления ТЦК в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

После подавления беспорядков устроивших их мужчин направили в учебные центры.

До этого издание «Страна.ua» писало, что в ТЦК в Киеве мобилизованные попытались устроить бунт.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом, видно, как мобилизованные мужчины сперва вступили в словесную перепалку с работниками ТЦК, а потом начали баррикадировать дверь и призывать других вооружаться палками. После этого в распределитель вызвали спецназ. Силовики повалили призывников на пол и начали избивать дубинками.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине заявили, что армия России уже в 22 километрах от Сум.