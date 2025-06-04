На Украине заявили, что армия России уже в 22 километрах от Сум

Российская армия находится примерно в 22 километрах от Сум. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«(ВС РФ – «Газета.Ru») находятся ориентировочно в 22 км от Сум», — подчеркнул он.

По оценке Гончаренко, в регионе на данный момент «ситуация сложная».

Сообщалось, что российские войска заняли Водолаги в Сумской области на севере Украины (граничит с Курской областью), охватив село сразу с трех сторон.

В конце апреля первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что буферная зона на Украине для обеспечения безопасности территории России должна находиться за Конотопом Сумской области. Предложенная депутатом линия, кроме всего прочего, включает в себя также и областной центр — Сумы.

Ранее российские силы уничтожили укрепленные позиции и опорные пункты ВСУ в Сумской области.