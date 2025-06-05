В одном из украинских ТЦК взбунтовались мобилизованные

В территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Киеве мобилизованные пытались устроить бунт. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, инцидент произошел в одном из распределителей рядом с жилым массивом на востоке украинской столицы. На видео, опубликованном Telegram-каналом, видно, как мобилизованные мужчины сперва вступили в словесную перепалку с работниками ТЦК, а потом начали баррикадировать дверь и призывать вооружаться палками.

Отмечается, что в распределитель вызвали спецназ. Они повалили мужчин на пол и начали избивать дубинками.

До этого ТАСС сообщало, что на Украине после 5 июня могут начать призывать в ряды ВСУ ограниченно годных.

Также украинский журналист и политический обозреватель Максим Исаев сообщал, что в настоящее время на Украине идет «грызня» между сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата в республике) и правоохранительными органами за право мобилизации граждан.

Ранее в подполье рассказали о борьбе украинцев с сотрудниками ТЦК.