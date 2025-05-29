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На Украине признали успешное наступление сил РФ в Сумской области

Deep State: ВС России успешно наступают в Сумской области
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские войска успешно наступают в Сумской области Украины в районе населенного пункта Константиновка, о взятии под контроль которого ранее рассказали в Минобороны РФ. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на данные украинского военно-аналитического портала Deep State.

Кроме того, ВС России усилили наступление возле Владимировки. По данным портала, в настоящий момент почти все село находится в серой зоне, как и соседние Водолаги, а также участок границы между ними.

Также уточняется об успешном продвижении российских сил неподалеку от Локни.

28 мая военный корреспондент Борис Рожин сообщил, что ВС России перешли границу Сумской области еще на одном участке и взяли под контроль населенный пункт Константиновка. По его словам, продвижение вглубь региона снизит возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в атаках на южные районы Курской области.

Ранее Путин ответил шуткой на предложение взять Сумы.

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