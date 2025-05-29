Стало известно о новой попытке прорыва ВСУ в Курскую область

Российские военнослужащие отразили новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в Курскую область. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на неназванный источник.

«Ликвидированы попытки прорыва направления в направлении Теткино и Глушковского района», — говорится в публикации.

По данным авторов, группировки украинских штурмовиков были отброшены прицельным огнем артиллерии. В публикации отмечается, что авиационные силы и беспилотники ВС РФ продолжили наносить массированные удары по местам дислокации украинских бойцов в Сумской области.

В сообщении отмечается, что ситуация на границах «остается нестабильной».

До этого военный корреспондент Борис Рожин сообщил, что российские подразделения перешли границу Сумской области еще на одном участке и взяли под контроль населенный пункт Константиновка. По его словам, наступление снизит возможности армии Украины в атаках на южные районы Курской области.

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