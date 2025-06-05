Более тысячи жителей Курской области вернули с территории Украины

Более тысячи жителей Курской области, оказавшихся на территории Украины, вернулись домой. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн, передает ТАСС.

Во время отчета о работе правительства Курской области за 2024 год, Хинштейн сообщил, что 1061 человек из приграничных районов вернулся с территории Украины.

24 мая врио губернатора лично встретил в Курске автобус с освобожденными из украинского плена жителями региона. Хинштейн рассказал, что 18 человек прибыли на территорию одного из пунктов временного размещения. Нескольких из них сразу встретили родственники, еще двух человек доставили на скорой помощи в больницу. По словам врио главы региона, в настоящее время они находятся под присмотром врачей.

До этого Хинштейн сообщил, что раненному в результате удара дрона Вооруженных сил Украины главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву успешно провели операцию в Национальном медицинском центре травматологии и ортопедии.

Ранее Путин обозначил главную задачу для обеспечения безопасности в приграничье.