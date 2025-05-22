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Путин обозначил главную задачу для обеспечения безопасности в приграничье

Путин: разминирование территорий — важнейшая задача для безопасности приграничья

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства назвал разминирование территорий в приграничных районах, где шли боевые действия, важнейшей задачей для обеспечения безопасности. Слова главы государства приводит пресс-служба Кремля.

«Отдельная тема, важнейшая для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, это разминирование территорий, где шли боевые действия», — заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что ликвидация неразорвавшихся снарядов, мин, а также уничтожение схронов с оружием, которые оставили бойцы Вооруженных сил Украины, является первоочередной задачей.

Президент пояснил, что речь идет как о Курской области, так и о Брянской и Белгородской областях, которые также пострадали от боевых действий и подвергаются обстрелам.

Незадолго до этого сообщалось, что подразделение Международного противоминного центра (МПЦ) прибыло по поручению президента России в Курскую область для усиления группировки инженерных войск, занимающейся очисткой местности от взрывоопасных предметов на территории региона.

Позднее командир отряда разминирования МПЦ с позывным «Кубинец» рассказал, что военнослужащие группировки инженерных войск Вооруженных сил РФ очистили от взрывоопасных предметов свыше 38 тысяч гектаров территории Курской области.

Ранее в Курской области обнаружили плюшевую игрушку с взрывным устройством.

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