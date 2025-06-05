МО США заявило, что к саммиту в Гааге страны НАТО договорятся увеличить военные расходы

Страны НАТО до саммита альянса в Гааге, который пройдет 24-25 июня, смогут договориться о взятии на себя обязательства нарастить военные расходы до 5% ВВП. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет по прибытии на встречу министров обороны стран НАТО в Брюсселе, передает ТАСС.

«Мы собрались здесь, чтобы продолжить работу, начатую президентом США Дональдом Трампом, которая касается обязательства по выделению всеми странами НАТО 5% ВВП на оборону, о чем, как мы считаем, удастся договориться. Это должно произойти к саммиту в Гааге», — сказал он.

Накануне генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что главной темой саммита Североатлантического альянса в Гааге станет значительное увеличение инвестиций в оборону стран — членов организации.

До этого газета Algemeen Dagblad сообщила, что Рютте пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите НАТО в Гааге. Однако на какие именно мероприятия саммита распространяется это приглашение, не уточнялось.

Ранее в Германии призвали НАТО готовиться к «нападению» России к 2029 году.