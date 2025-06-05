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Мать украинского бойца помогла ВС РФ уничтожить разведгруппу ВСУ

«СВ»: мать бойца ВСУ помогла ВС РФ уничтожить украинскую разведгруппу
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Станислав Красильников/РИА Новости

Мать украинского военного, проживающая в Праге, помогла российским военным уничтожить разведгруппу. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер» («СВ»).

По данным Telegram-канала, разведгруппа была уничтожена на границе Сумской и Курской областей. Женщина предоставила российской стороне персональные данные своего сына и рассказала, что он принимал участие в попытке прорыва ВСУ на российскую территорию в районе села Горналь.

Кроме того, российским военным удалось запеленговать телефон одного из членов разведгруппы, так как женщина регулярно пересылала деньги своему сыну.

После того, как украинские военные попали в засаду ВС РФ, семь бойцов сдались в плен, остальные были ликвидированы.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что Вооруженные силы Украины готовят новую попытку прорыва российской границы в Курской области.

23 мая Telegram-канал «Северный ветер» заявлял, что украинские военные впервые с 26 апреля попытались прорваться к селу Горналь в Курской области.

Ранее бойцы ВСУ оказались заблокированы в пещерах возле Горнальского монастыря.

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