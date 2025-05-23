ВСУ попытались прорваться к селу Горналь в Курской области

ВСУ впервые с апреля попытались прорваться к Горналю в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые с 26 апреля попытались прорваться к селу Горналь в Курской области, в котором расположен мужской Горнальский Белогорский монастырь. Об этом сообщает Telegram-канал группировки войск «Север» «Северный ветер».

«Впервые после освобождения Курской области враг предпринял попытку прорыва на данном участке фронта. На направлении Запселье (Сумская область) — Горналь нашей разведкой вскрыта группа украинского спецподразделения», — рассказали в группировке.

По данным канала, большая часть вторгшихся диверсантов ВСУ была уничтожена у самой границы РФ, выжившие отступили на территорию Сумской области Украины.

Отмечается, что за сутки боев только на этом направлении было сбито свыше 70 дронов ВСУ и обезврежено 776 взрывоопасных предметов.

Основанный в 1671 году, Горнальский монастырь подвергался систематическим обстрелам со стороны ВСУ с августа 2024 года. Из Сумской области к монастырю ведет подземный ход, при этом сам объект находится на высоте, позволяющей занимающим ее силам удерживать контроль над местностью.

Ранее бойцы ВСУ оказались заблокированы в пещерах возле Горнальского монастыря.