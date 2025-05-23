На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ попытались прорваться к селу Горналь в Курской области

ВСУ впервые с апреля попытались прорваться к Горналю в Курской области
close
Telegram-канал Mash

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые с 26 апреля попытались прорваться к селу Горналь в Курской области, в котором расположен мужской Горнальский Белогорский монастырь. Об этом сообщает Telegram-канал группировки войск «Север» «Северный ветер».

«Впервые после освобождения Курской области враг предпринял попытку прорыва на данном участке фронта. На направлении Запселье (Сумская область) — Горналь нашей разведкой вскрыта группа украинского спецподразделения», — рассказали в группировке.

По данным канала, большая часть вторгшихся диверсантов ВСУ была уничтожена у самой границы РФ, выжившие отступили на территорию Сумской области Украины.

Отмечается, что за сутки боев только на этом направлении было сбито свыше 70 дронов ВСУ и обезврежено 776 взрывоопасных предметов.

Основанный в 1671 году, Горнальский монастырь подвергался систематическим обстрелам со стороны ВСУ с августа 2024 года. Из Сумской области к монастырю ведет подземный ход, при этом сам объект находится на высоте, позволяющей занимающим ее силам удерживать контроль над местностью.

Ранее бойцы ВСУ оказались заблокированы в пещерах возле Горнальского монастыря.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами