Бойцы ВСУ оказались заблокированы в пещерах возле Горнальского монастыря

Около 40 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались заблокированы близ Горнальского мужского монастыря в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, входы и выходы из катакомб времен Великой Отечественной войны завалило обломками после многочисленных ударов ФАБами.

«О заблокированных в подземельях украинцах наши узнали в результате перехвата радиопереговоров. Заблокированные безнадеги регулярно сообщают о невозможности выйти и закончившихся запасах еды и воды», — пишет издание.

До этого сообщалось, что ВС России уничтожили группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая удерживала Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в приграничье Курской области. О том, что ВСУ превратили монастырь в боевую позицию сообщалось еще в первые дни апреля. С того момента российские войска выбивали их оттуда.

По данным Telegram-канала «Северный ветер», связанного с группировкой войск «Север», на территории объекта находились артиллерийские установки, были оборудованы пункты управления БПЛА, в исторических зданиях дислоцировался личный состав ВСУ.

Ранее в Горнальском монастыре рассказали о спасении от украинских войск.