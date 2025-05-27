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SHOT заявил о подготовке украинских войск к прорыву границы в Курской области

SHOT: ВСУ готовят новую попытку прорыва границы в Курской области
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Вооруженные силы Украины готовят новую попытку прорыва российской границы в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

«По данным SHOT, со вторника фиксируется скопление украинских военных и тяжелой техники на территории Сумской области, примерно в пяти километрах от российской границы, напротив поселка Теткино и села Попово-Лежачи», — говорится в материале.

К данному моменту, по сведениям канала, ВСУ успели переместить в этот район около 40 пехотинцев и семь танков Т-72. Позиции ВС РФ были обстреляны более 40 раз за последние 24 часа.

23 мая Telegram-канал «Северный ветер» заявлял, что украинские военные впервые с 26 апреля попытались прорваться к селу Горналь в Курской области.

22 мая Telegram-канал Mash сообщал, что группа солдат ВСУ пыталась прорваться в Курскую область на квадроциклах.

Ранее в Британии сообщили, что Россия стягивает войска к Харькову.

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