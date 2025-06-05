В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

Гусев: системы ПВО уничтожили несколько дронов над Воронежской областью

Системы противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотников над территорией одного из районов Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал глава региона.

24 мая дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в одном из районов Воронежской области. Гусев рекомендовал местным жителям укрыться в помещениях без окон, если они услышат звуки работы ПВО или пролета БПЛА.

27 мая Гусев сообщил, что за ночь дежурные силы ПВО сбили над четырьмя муниципалитетами Воронежской области свыше 20 беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.

2 июня беспилотник упал и повредил линию электропередачи (ЛЭП), расположенную на трассе М4 «Дон» в Воронежской области. По словам губернатора, в результате инцидента на ЛЭП произошел обрыв высоковольтного провода.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.