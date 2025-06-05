ТАСС: на Украине после 5 июня могут мобилизовывать ограниченно годных

На Украине после 5 июня могут начать призывать в ряды ВСУ ограниченно годных, сообщает ТАСС.

Отмечается, что 5 июня является последним днем для прохождения повторной военно-врачебной комиссии (ВВК) для ограниченно годных. Тех, кто не прошел медосвидетельствование до этой даты включительно, могут объявить в розыск и мобилизовать.

Согласно заявлениям Минобороны Украины, неисполнение нормы будет квалифицировано как административное правонарушение.

Как пояснила депутат Верховной рады Нина Южанина, тех, кто не пройдет комиссию повторно, после 5 июня могут автоматически признать годными к военной службе.

До этого украинский журналист и политический обозреватель Максим Исаев сообщал, что в настоящее время на Украине идет «грызня» между сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата в республике) и правоохранительными органами за право мобилизации граждан.

По его словам, после атаки на Курскую область у граждан Украины произошел «спад пассионарности», в результате чего все меньше людей хотят принимать участие в боевых действиях.

Ранее в подполье рассказали о борьбе украинцев с сотрудниками ТЦК.