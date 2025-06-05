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Омбудсмен ДНР заявила, что ВСУ обстреляли из танка больницу

Омбудсмен Морозова: в Волновахе ВСУ обстреляли из танка больницу, где их лечили
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Global Look Press

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из танка больницу в Волновахе, где они проходили лечение. Об этом РИА Новости заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова.

По ее словам, инцидент произошел в центральной больнице. Украинские военные после прохождения лечения начали отъезжать от здания, после чего развернулись и нанесли удар, уточнила омбудсмен.

Морозова добавила, что украинские войска осознанно наносят удары по гражданскому населению. Омбудсмен отметила, что подобные действия нарушают международные нормы. При этом, по ее словам, международные организации игнорируют подобные случаи.

29 мая врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинские военные нанесли удар по приемному отделению больницы в поселке Коренево. Врио главы региона уточнил, что пострадавших в результате атаки нет.

27 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в Алешках украинский дрон ударил по районной больнице. По словам главы региона, в результате атаки пострадала 85-летняя женщина.

Ранее ВСУ ударили по больнице в Теткино в Курской области.

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