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Губернатор сообщил об ударе дрона ВСУ по больнице в Херсонской области

Сальдо: дрон ВСУ нанес удар по Алешкинской больнице Херсонской области
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Telegram-канал Владимир Сальдо

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале, что в ночь на 27 мая в Алешках украинский дрон ударил по районной больнице.

По словам главы региона, в результате атаки пострадала 85-летняя женщина, был поврежден корпус медицинского учреждения и машина скорой помощи.

«Удар был нанесен прицельно — туда, где лечат и спасают», — написал Сальдо.

По информации Минобороны РФ, с 20 мая украинские войска кратно увеличили количество атак с применением беспилотных летательных аппаратов и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам в России.

25 мая агентство Reuters сообщило, что в течение ночи ВС РФ совершили крупнейшую воздушную атаку по территории Украины с начала специальной военной операции. По словам официальных лиц Украины, по стране было выпущено 367 беспилотных летательных аппаратов и ракет.

27 мая в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы РФ продолжат наносить массированные и групповые удары в ответ на любые террористические атаки и провокации со стороны Украины.

Ранее мужчина пострадал при детонации дрона в Белгородской области.

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