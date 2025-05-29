ВСУ разрушили больницу в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по приемному отделению больницы в поселке Коренево Курской области. Об этом сообщает врио губернатора области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавших в результате атаки нет.

«Пожалуйста, воздержитесь от поездок в приграничье, пока там не станет полностью безопасно! Берегите себя!», — написал Хинштейн.

26 мая в Курской области украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по гражданскому грузовому автомобилю «КамАЗ». Инцидент произошел в деревне Свобода Рыльского района. В результате атаки дрона сгорела кабина грузовика, пострадавших нет.

Хинштейн подчеркнул, что украинские войска продолжают наносить удары по мирным городам и селам. В связи с этим он призвал население области быть бдительным и не пренебрегать мерами безопасности.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские военные пресекли новую попытку ВСУ прорваться в Курскую область.