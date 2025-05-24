В Воронежской области сбили украинский беспилотник

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в одном из районов Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) был обнаружен и ликвидирован минувшей ночью.

«Пострадавших и разрушений нет», — подчеркивается в заявлении.

В нем уточняется, что сейчас на территории Воронежской области действует опасность атаки беспилотников. На этом фоне Гусев рекомендовал местным жителям укрыться в помещениях без окон, если они услышат звуки работы ПВО или пролета БПЛА. Также он призвал граждан не публиковать в интернете фотографии и видеозаписи с мест падения обломков сбитых дронов.

23 мая министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи в 13 регионах страны были перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотников. Больше всего БПЛА — 24 — сбили в столичном регионе. В Республике Крым ликвидировали 22 дрона, в Тульской области — 18, в Курской области — 11, в Брянской и Орловской областях — по восемь. Еще шесть летательных аппаратов нейтрализовали в Рязанской области, пять — в Калужской области, по три — в Ивановской и Белгородской областях, два — во Владимирской области, по одному — в Воронежской и Липецкой областях.

Ранее в Кремле высказались об атаках дронов ВСУ на российские регионы.