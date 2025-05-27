Губернатор Воронежской области назвал число беспилотников, сбитых в регионе за ночь

Гусев: более 20 БПЛА уничтожены ночью над муниципалитетами Воронежской области

За минувшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) над четырьмя муниципалитетами Воронежской области обнаружили и уничтожили свыше 20 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.

«На востоке области на месте падения обломков сбитого беспилотника загорелся лес, но пожар уже потушен», — написал Гусев.

Он добавил, что режим опасности атаки БПЛА в области сохраняется.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в регионе украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по гражданскому грузовому автомобилю «КамАЗ». Инцидент произошел в деревне Свобода Рыльского района. В результате атаки дрона сгорела кабина грузовика, пострадавших нет.

26 мая губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что над регионом за день было уничтожено 25 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее средства ПВО за сутки сбили две сотни беспилотников ВСУ.