На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Воронежской области назвал число беспилотников, сбитых в регионе за ночь

Гусев: более 20 БПЛА уничтожены ночью над муниципалитетами Воронежской области
close
Shutterstock

За минувшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) над четырьмя муниципалитетами Воронежской области обнаружили и уничтожили свыше 20 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.

«На востоке области на месте падения обломков сбитого беспилотника загорелся лес, но пожар уже потушен», — написал Гусев.

Он добавил, что режим опасности атаки БПЛА в области сохраняется.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в регионе украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по гражданскому грузовому автомобилю «КамАЗ». Инцидент произошел в деревне Свобода Рыльского района. В результате атаки дрона сгорела кабина грузовика, пострадавших нет.

26 мая губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что над регионом за день было уничтожено 25 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее средства ПВО за сутки сбили две сотни беспилотников ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами