В Воронежской области упавший дрон повредил ЛЭП на трассе М-4

Обрыв высоковольтного провода на трассе М-4 произошел при падении дрона на ЛЭП

Беспилотник упал и повредил линию электропередачи (ЛЭП), расположенную на участке трассы М-4 «Дон» в Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, в результате падения дрона на ЛЭП произошел обрыв высоковольтного провода.

«Небольшой участок дороги в сторону Ростова пришлось временно перекрыть, был организован объезд через Богучар», — написал чиновник.

Также он сообщил, что всего минувшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили и подавили свыше 15 беспилотников в трех муниципалитетах Воронежской области.

Гусев отметил, что никто не пострадал. Однако в результате падения обломков БПЛА в одном из пригородных населенных пунктов повреждено остекление нескольких частных домов и ряд автомобилей. Еще одна машина получила повреждения в Воронеже, добавил губернатор.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.