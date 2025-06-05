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Почти три десятка дронов ВСУ атаковали Россию за два часа

Минобороны: силы ПВО сбили над регионами России 29 дронов за два часа
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MOD Russia/Global Look Press

За два часа российские средства ПВО (противовоздушной обороны) сбили над регионами страны 29 вражеских беспилотников. Об этом сообщает в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, БПЛА атаковали территорию страны с 22:00 до полуночи 4 июня. В итоге над Белгородской областью ликвидировали 15 дронов, над Ростовской — 11, а над Воронежской — три.

Накануне в российском министерстве обороны заявили, что средства ПВО за прошедшие сутки сбили 109 беспилотников ВСУ. Кроме того, было сбито еще три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства. А в Брянской области обстрелу ВСУ подвергся свиноводческий комплекс. Среди сотрудников предприятия никто не пострадал. В военном ведомстве добавили, что в этот же день ВС РФ при помощи беспилотников и артиллерии ударили по позициям украинской армии в 133 районах.

Ранее в Кремле рассказали об атаке ВСУ на Крымский мост.

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