Российские средства ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS

МО: российские средства ПВО сбили 109 беспилотников ВСУ и три снаряда HIMARS

Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили 109 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 109 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в военном ведомстве.

Информации о возможных повреждениях от осколков вражеских беспилотников в ведомстве не предоставили.

В этот же день российские войска при помощи беспилотников и артиллерии ударили по позициям украинской армии в 133 районах.

4 июня также сообщалось, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Кондратовка в Сумской области. Он перешел под контроль РФ усилиями группировки войск «Север». На данном участке фронта был нанесен удар по живой силе ВСУ.

1 июня Минобороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль Алексеевку в Сумской области.

Ранее Минобороны РФ сообщило об ударе по инфраструктуре украинских войск.