Силы ПВО обнаружили и сбили летевший над Крымом беспилотник

Дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили летевший над Крымом беспилотник. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минобороны России.

«Около 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

4 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили 109 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, в ведомстве уточнили, что было сбито еще три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

В этот же день российские войска при помощи беспилотников и артиллерии ударили по позициям украинской армии в 133 районах.

До этого ВСУ атаковали военные аэродромы в пяти регионах России. По данным Минобороны РФ, целями противника стали объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В оборонном ведомстве сообщили, что все террористические атаки были отражены. Расследованием этих налетов занялась военная прокуратура.

Ранее Трамп обсудил с Путиным атаку ВСУ по российским аэродромам.