Путин вспомнил историю донецкого мальчика Вани, попавшего под обстрел в 2014 году

Рошаль напомнил Путину о мальчике из Донецка Ване, пострадавшего в 2014 году

Хирург, общественный деятель, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Герой труда РФ Леонид Рошаль напомнил президенту России Владимиру Путину о мальчике из Донецка Ване, тяжело пострадавшего в 2014 году из-за обстрелов со стороны украинских войск. Об этом сообщает РИА Новости, которое цитирует сообщения со встречи Путина и Рошаля.

«Я хочу перенестись в 2014 год. В этот год в клинику был доставлен из Донбасса ребенок, мальчик с повреждениями обеих ног, ампутацией рук и проблемой с глазами. Очень тяжелый ребенок», — напомнил Рошаль.

Путин вспомнил, что этого мальчика звали Иван. Рошаль добавил, что тогда клиника обратилась с призывом к мировым лидерам приехать, навестить ребенка и окончательно решить вопрос о прекращении боевых действий. Рошаль заявил, что на этот призыв тогда откликнулся только Владимир Путин.

Во вторник, 3 июня, стало известно, что жительница Горловки в Донецкой народной республике получила ранения, подорвавшись на боеприпасе типа «колокольчик».

Ранее появились сообщения об использовании ВСУ мин против своих же солдат.