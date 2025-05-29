Эстония готова установить буи на реке Нарве без соглашения с РФ

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что власти страны готовы установить навигационные буи на реке Нарве в своих территориальных водах, если не будет достигнуто соглашение с Россией по вопросу их размещения. Об этом сообщает ERR.

«Если двустороннее соглашение не будет достигнуто, Эстония установит буи в своих территориальных водах», — заявил он.

Таро отметил, что контролировать их размещение будут представители Европейского агентства по охране внешних границ Евросоюза.

По данным ERR, Москва и Таллинн ведут переговоры о размещении буев, однако соглашение на данный момент не подписано.

27 мая Кингисеппский городской суд арестовал гражданина Франции, который на сапе приплыл из Эстонии в Россию. Француз, который был задержан пограничниками, заявил, что прибыл в Россию для того, чтобы поселиться здесь. Мужчина утверждает, что хотел найти родственников своей приемной матери. Однако у него при себе не было никаких документов, которые разрешают въезд в Россию.

Ранее суд заочно арестовал журналиста из Великобритании за пересечение российской границы.