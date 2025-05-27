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Француза, приплывшего в РФ на сапе ради поиска родни, арестовали

Суд арестовал француза, который на сапе приплыл из Эстонии в Россию
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Алексей Даничев/РИА Новости

Кингисеппский городской суд арестовал гражданина Франции, который на сапе приплыл из Эстонии в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ленинградской области.

«Кингисеппским городским судом Ленинградской области удовлетворено ходатайство органа дознания ПУ ФСБ России по Санкт-Петербургу об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца гражданину Французской Республики, обвиняемому в том, что он в дневное время 19 мая 2025 года на сап-доске из Эстонской Республики незаконно пересек проходящую по Нарвскому водохранилищу государственную границу», — сообщили в пресс-службе.

Француз, который был задержан пограничниками, заявил, что прибыл в Россию для того, чтобы поселиться здесь. Мужчина утверждает, что хотел найти родственников своей приемной матери. Однако у него при себе не было никаких документов, которые разрешают въезд в Россию.

До этого в Севастополе иностранца приговорили к колонии по делу о шпионаже.

Ранее суд заочно арестовал журналиста из Великобритании за пересечение российской границы.

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