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В Эстонии завели сотню дел из-за вывоза денег в РФ

В Эстонии возбудили 144 дела из-за вывоза денег и товаров в Россию
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Depositphotos

Эстонские правоохранители начали производства по делам «о нарушении санкций» из-за попыток вывезти в Россию более €120 тыс. Об этом сообщает ERR со ссылкой на Налогово-таможенный департамент Эстонии (MTA).

«Раньше таможник мог позволить пересекающему границу человеку отправить обратно подсанкционный товар небольшой ценности, а теперь за этим следует производство о нарушении санкций и наказание», — рассказал глава таможни Вольдемар Линно.

За последний месяц эстонские таможенники стали активно выписывать штрафы за попытки вывезти наличные евро. В одном из случаев человек был оштрафован за вывоз €25.

До этого министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что власти страны готовы установить навигационные буи на реке Нарве в своих территориальных водах, если не будет достигнуто соглашение с Россией по вопросу их размещения.

Ранее МИД Эстонии раскрыл, что включает в себя 17-й пакет санкций ЕС против России.

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