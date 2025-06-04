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В США выразили беспокойство из-за возможных атак со стороны Китая

WP: США опасаются атак дронов Китая на аэродромы в Тихом океане при конфликте
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Andy Wong/AP

Министерство обороны США опасается атак китайских беспилотников на американские аэродромы в Тихом океане на начальной стадии потенциального конфликта. Об этом пишет Washington Post.

Соответствующее мнение высказала исследователь аналитического Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон. Она отметила, что США обычно паркуют свои самолеты близко друг к другу.

«Хотя Китай мог бы использовать свои баллистические ракеты, оснащенные суббоеприпасами, в качестве кассетного оружия, он также мог бы использовать дистанционно управляемые беспилотники», — сказала она.

Отмечается, что к таким ударам могут быть уязвимы не только аэродромы, но и энергетическая инфраструктура.

В данный момент в отношениях между США и Китаем наблюдается напряженность. Недавно министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что США в последнее время приняли ряд негативных мер, которые нанесли вред законным правам и интересам Китая.

1 июня министр торговли США Говард Латник заявил, что Китай медлит с заключением торговой сделки с Соединенными Штатами. Глава ведомства подчеркнул, что его страна является потребителем китайских товаров, и если Вашингтон не откроет для них свои рынки, то экономика КНР окажется в крайне тяжелом положении.

Ранее политолог объяснил, чем Китай пугает США.

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